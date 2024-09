Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schopfheim: Motorradfahrer kommt von Kreisstraße ab - leicht verletzt

Am Freitag, 20.09.2024, gegen 17.40 Uhr, kam auf der Kreisstraße 6352 ein 21-jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn ab. Er befuhr die Kreisstraße von Schlechtbach kommen in Richtung Gersbach, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Unkontrolliert sei der 21-Jährige mit seinem Motorrad eine Böschung hinuntergefahren, bis er nach etwa 40 Metern zum Liegen kam. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

