POL Schwaben Nord: Versuchter Schockanruf

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Samstag (06.04.2024) gingen drei bislang unbekannte Täter einen 14-Jährigen in der Bürgermeister-Fischer-Straße an und entwendete seine Jacke. Der 14-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 18.00 Uhr sprachen die bislang Unbekannten den 14-Jährigen vor einem Supermarkt an. Im weiteren Verlauf bedrohten sie den 14-Jährigen und forderten die Herausgabe seiner Jacke. Als der 14-Jährige dies verneinte, schlug ihm einer der ...

