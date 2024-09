Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Fahranfänger stürzt mit Kleinkraftrad auf Kreisstraße - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.09.2024, gegen 09.00 Uhr, stürzte auf der Kreisstraße 6333 ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades. Er befuhr mit seinem Krad die Kreisstraße von Ottwangen kommend in Richtung Autobahn, als er nach der Kreuzeiche in einer Rechtskurve stürzte und mit seinem Krad nach links in das Bankett rutschte. Der 16-Jährige, der keine dementsprechende Schutzkleidung trug, zog sich fast am gesamten Körper Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst brachte den 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Kleinkraftrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

