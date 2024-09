Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Grenzach-Wyhlen: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Rührberg - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.09.2024, gegen 15.00 Uhr, kam in einer Kurve auf der Kreisstraße 6332, zwischen dem Fuchshaldenweg und dem Ortsteil Rührberg, ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus hier noch nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr und streifte den Pkw einer entgegenkommenden 40-jährigen Fahrerin. Der 73-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte seitlich mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw eines 66-jährigen Fahrers. Der Pkw des 73-Jährigen kam von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und kam an mehreren kleinen Bäumen zum Stehen. Der 73-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw gerettet werden. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 73-Jährigen in ein Krankenhaus.

