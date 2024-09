Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Verletzte Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Stadtkreis Freiburg (ots)

AAm Sonntagmittag, 22.09.2024, gegen 13:15 Uhr soll sich auf dem Radschnellweg FR 2 im Bereich der Brücke über die B31a ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden ereignet haben.

Nach derzeitgen Erkenntnissen befuhren eine 66-Jahre alte Radfahrerin in Begleitung eines weiteren Fahrradfahrers den Fahrradweg in nördliche Richtung als beide von einem männlichen Radfahrer links überholt wurden. Hierbei kam es zu einer leichten Berührung zwischen dem späteren Unfallverursacher und einem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der Überholende geriet aufgrund der Berührung nach rechts, woraufin es zum Zusammenstoß zwischen der 66-Jährigen und dem Unbekannten kam. Die Frau stürzte, der Verursacher kam kurzzeitig vom Radweg ab und entfernte sich anschließend mit seinem Fahrrad von der Unfallörtlichkeit. Ein Zeuge versuchte dem Unbekannten zu folgen, verlor aber kurz darauf den Anschluss an den Flüchtigen.

Die Fahrradfahrerin musste mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik gebracht werden.

Ob es bei dem Unfall auch zu einem Sachschaden kam und ob einen weiterer Radfahrer verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere dem Unfallverursacher geben können.

ak

