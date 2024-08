Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Brennender PKW in Garage - 3 Einsätze in kurzer Zeit

Leichlingen (ots)

Die Löschzüge Stadtmitte und Oberschmitte wurden gegen 15:40 Uhr zu einem der Garagenhöfe Am Büscherhof alarmiert. Dort brannte eine PKW in einer Garage in voller Ausdehnung. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Aufgrund der fortgeschrittenen Brandintensität und der möglichen Brandausbreitung auf weitere Garagen wurde zusätzlich der Löschzug Metzholz und im weiteren Verlauf der Rüstwagen des Löschzug Witzhelden nachalarmiert.

Das Feuer konnte von mehreren Trupps unter umluftunabhängigen Atemschutz mit mehreren C-Rohren gelöscht werden. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde anschließend mit einem Mehrzweckzug des Rüstwagens aus der Garage gezogen.

Gegen 16:30 Uhr löste die Kreisleitstelle den "KatRetter"-Alarm aus. Einsatzkräfte von der Einsatzstelle Am Büscherhof machten sich sofort auf den Weg zur Montanusstraße um Erste-Hilfe zu leisten. Eine Person musste Reanimiert werden und wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Im Verlauf dieser Einsätze wurde der Löschzug Witzhelden zu einer Rauchentwicklung nach Dierath gerufen. Dort konnte schnell ein Grillfeuer im Garten als Ursache ausfindig gemacht werden.

Der Einsatz Am Büscherhof konnte gegen 18:00 Uhr als beendet gemeldet werden. Die Feuerwehr war insgesamt mit über 65 Kräften im Einsatz.

