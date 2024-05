Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Motorrad gegen Auto

Schwere Verletzungen erlitt ein Biker am Sonntag auf einer Kreisstraße bei Schelklingen

Ulm (ots)

Kurz vor 10:00 Uhr war ein 74-jähriger mit seinem Toyota auf einem Verbindungsweg von Ingstetten in Richtung Justingen unterwegs. Als er hierzu nach links in die Kreisstraße 7330 einbiegen wollte, übersah er einen Motorradfahrer. Der 61-jährige Biker war mit seiner KTM von Justingen in Richtung Hütten unterwegs. Motorrad und Auto stießen frontal zusammen. Der Motorradfahrer flog, laut Zeugenaussagen, mehrere Meter durch die Luft, bevor er auf dem Asphalt aufprallte und nach links in ein Feld schlitterte. Dabei erlitte er schwerste Verletzungen. Mehrere Rettungskräfte waren vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Besonders zu Beginn der Saison häufen sich jährlich leider immer wieder die Verkehrsunfälle mit Zweiradfahrern. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer mit voller Aufmerksamkeit unterwegs sind. Geben Sie Acht auf sich und andere. Damit alle sicher ankommen.

