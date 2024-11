LPI-SHL: Lastwagenfahrer übersieht Radfahrer

Suhl (ots) - Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung richteten ihre Messstelle Dienstagvormittag in der Großen Beerbergstraße in Suhl ein. In 4,5 Stunden konnten so 42 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 77 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet ein Bußgeld. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

