Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagabend in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl ein. Anschließend entwendete er ein schwarzes E-Bike der Marke "Zündapp" und einen Werkzeugkoffer mit Schlosserwerkzeug. Ein Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0299851/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

