Hamm /Bergkamen - Tatverdächtiger nach Raubüberfällen auf Tankstellen festgenommen

Unna / Hamm / Bergkamen (ots)

Am Donnerstagmorgen (17.10.2024) wurde ein 43-jähriger Mann durch Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Unna in Bergkamen festgenommen.

Er steht im dringenden Tatverdacht, am Montag (14.10.2024) und am Folgetag zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Tankstellen in Hamm und Unna begangen zu haben. Betroffen war am 14.10.2024 die Star-Tankstelle in Hamm und am 15.10.2024 die Jet-Tankstelle an der Kamener Straße in Unna.

Der mutmaßliche Täter, der unter anderem eine 18-jährige Angestellte der Tankstelle in Hamm mit einer Schusswaffe bedroht und mit einem Schlagstock leicht verletzt haben soll, konnte gegen 05:00 Uhr in einem am 11.10.2024 von dem Gelände eines Autohändlers in Hamm-Pelkum gestohlenen Opel Mokka in einem Wohngebiet in Bergkamen-Oberaden angetroffen werden.

Zudem konnten Beweismittel im Fahrzeug aufgefunden werden, welche den Tatverdacht gegen den polizeibekannten Mann erhärteten. Der Tatverdächtige hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Tatklärung erfolgte in enger und umfangreicher Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Unna und des Polizeipräsidiums Hamm. Die Ermittlungen dauern an.

Der wohnungslose Deutsche wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes und der schweren räuberischen Erpressung an.

Für weitere Fragen steht die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Dortmund unter 0231 92626112 (Staatsanwalt Henner Kruse) zur Verfügung.

