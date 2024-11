LPI-SHL: Gegen umgestürzten Baum geprallt

Waldfisch (ots) - Dienstagmittag fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Transporter auf der Bundesstraße 19 von Waldfisch in Richtung Gumpelstadt. Durch eine starke Windböe wurde das Auto in Richtung Fahrbahnmitte gedrückt, gerade in dem Moment als ein anderes Fahrzeug im Gegenverkehr angefahren kam. Die Seitenspiegel berührten sich und es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl ...

