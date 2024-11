LPI-SHL: Von Böe erfasst

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen in einer Firma in der Goethestraße in Meiningen zu schaffen. Nachdem er ins Innere gelangte, durchsuchte er ein Büro nach Verwertbarem und fand schließlich etwas Bargeld und ein technisches Gerät. Danach begab er sich in ein weiteres Büro und durchsuchte dieses ebenfalls. Erneut mit etwas Bargeld als Beute flüchtete er schließlich vom Tatort. Die Polizei ...

mehr