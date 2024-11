Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Wenden Unfall gebaut

Bad Salzungen (ots)

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer befuhr Montagnachmittag die Friedrich-Eckardt-Straße in Bad Salzungen und wollte zum Wenden rückwärts in die Bäckergasse fahren. Dabei kam er mit seinem Brummi von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Wohnhaus. Am Laster und am Haus entstand Sachschaden.

