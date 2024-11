LPI-SHL: Verkehrskontrolle

Meiningen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen in eine Praxis in der Sachsenstraße in Meiningen ein. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und entwendeten schließlich einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette. Ob Weiteres entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 ...

