Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 9.000 Euro Beute

Schleusingen (ots)

Unbekannte Täter betraten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen ein Firmengelände in der Straße "An der Pulvermühle" in Schleusingen. Dort angelangt entwendeten sie zwei Holzkabeltrommeln, auf denen Kupferkabel im Wert von ca. 9.000 Euro aufgewickelt waren. Die Kabeltrommeln hatten ein Gewicht von etwa 2 Tonnen. Die Täter brachten das Diebesgut zu einem separaten Ausgang, der auf das Gelände des Bauhofes führt. Den Spuren nach wickelten die Täter schließlich das Kabel ab, luden es in einen bereitgestellten Transporter, entsorgten die Holzrollen in der Schleuse und verschwanden unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit dem Aktenzeichen 0297781/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell