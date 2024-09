Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Offizielle Schlüsselübergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses in Oedingen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lennestadt (ots)

Am vergangenen Freitag fand die feierliche Schlüsselübergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses in Oedingen statt. Die Veranstaltung begann mit einer musikalischen Eröffnung durch den Chor "CHORisma" und dem Musikzug Oedingen der Freiwilligen Feuerwehr Lennestadt, die den feierlichen Rahmen klangvoll untermalten.

Bürgermeister Tobias Puspas begrüßte zahlreiche Gäste, darunter örtliche Vereine, Vertreter der Politik und besonders die Kameraden der befreundeten Feuerwehr aus Oedingen bei Remagen in Rheinland-Pfalz, die die weiteste Anreise hatten. In seiner Ansprache betonte Puspas die Notwendigkeit des Neubaus, die sich insbesondere nach dem verheerenden Hochwasser im Juli 2021 gezeigt hatte. Das damalige Feuerwehrgerätehaus in Oedingen war schwer beschädigt worden, sodass die Einheit Oedingen zunächst provisorisch bei einer örtlichen Firma untergebracht werden musste.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurde auf dem Gelände des alten Pastorats an der Brachter Straße errichtet und größtenteils durch den Fond "Wiederaufbau" des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert. Bürgermeister Puspas hob hervor, dass das moderne Gebäude der Feuerwehr optimale Arbeitsbedingungen bietet und ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur ist.

Jochen Ritter, Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen, und Markus Hamers, Leiter der Feuerwehr Lennestadt, sprachen ebenfalls Grußworte und lobten das Engagement aller Beteiligten, die den Neubau möglich gemacht haben.

Bertold Gies, Einheitsführer der Einheit Oedingen, stellte den Mehrwert des Neubaus für die Feuerwehr heraus und betonte, dass dieser die Möglichkeiten des alten Standorts in allen belangen bei weitem übertrifft. Besonders erfreulich ist auch, dass der Musikzug Oedingen in den Neubau integriert wurde. Die 1. Vorsitzende Yvonne Schmidt und der gesamte Musikzug freuen sich über die neuen Räumlichkeiten. In diesem Zusammenhang wurde eigens ein Marsch mit dem Titel "Oedinger-Heimatlied" komponiert, der anlässlich der Feierlichkeiten aufgeführt wurde.

Abschließend segnete Pastor Markus Leber das neue Gebäude und wünschte den Feuerwehrkameraden und Musikern alles Gute für ihre zukünftige Arbeit in den neuen Räumlichkeiten.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Oedingen ist nicht nur ein Symbol für den erfolgreichen Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe, sondern auch für das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Lennestadt.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell