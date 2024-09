Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Feuerwehr unterstützt bei der Rettung eines abgestürzten Gleitschirmfliegers

Lennestadt (ots)

Zu einem eher außergewöhnlichen Einsatz wurde am gestrigen Sonntagmittag die Löschgruppe aus Saalhausen in ein nahegelegenes Waldstück alarmiert. Die Kräfte aus Saalhausen wurden zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen, wo zuvor ein Gleitschirmflieger im unwegsamen Gelände abgestürzt war. Der im Einsatz befindliche Rettungsdienst aus dem Kreis Olpe wurde unter anderem durch eine Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 25 aus Siegen unterstützt. Aufgrund des Unfallhergangs des Patienten müsste dieser schonend aus dem Waldstück gerettet werden, worauf ein zweiter Rettungshubschrauber aus Dortmund nachalarmiert wurde. Der Rettungshubschrauber aus Dortmund verfügt über eine Seilwinde und konnte den Patienten somit schonend aus der Luft aufnehmen. Anschließend wurde der Patient in eine Spezialklinik geflogen. Bei diesem Einsatz zeigte sich wieder die gute Zusammenarbeit der einzelnen Rettungskräfte. Auch die Helfer vor Ort (HVO) die gleichzeitig mit dem Rettungsdienst alarmiert werden, konnten durch die guten Ortskenntnisse und Nähe zur Einsatzstelle die Erstversorgung die Erstversorgung des Patienten übernehmen. Im Einsatz befand sich die Löschgruppe Saalhausen, der Rettungsdienst Kreis Olpe, die Polizei, der Rettungshubschrauber Christoph 25 aus Siegen, ein weiterer Rettungshubschrauber der DRF-Luftrettung Dortmund und die DRK-Bergwacht des Kreises Olpe

