Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Feuerwehreinsatz in Lennestadt-Grevenbrück - Gartenhütte brennt in voller Ausdehnung

Lennestadt (ots)

Am späten Sonntagnachmittag kam es in Lennestadt-Grevenbrück zu einem Brandeinsatz der Feuerwehr, bei dem die Löschgruppen aus Grevenbrück, Elspe, Bilstein sowie die Drehleiter der Löschgruppe Meggen alarmiert wurden. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung über dem Einsatzort sichtbar.

Am Einsatzort stellte sich heraus, dass eine Gartenhütte in einem Wohngebiet in voller Ausdehnung brannte. Das Feuer hatte bereits auf eine angrenzende Hecke übergegriffen, wodurch die Gefahr einer Ausbreitung auf nahegelegene Wohnhäuser bestand. Durch eine gezielte Riegelstellung konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser verhindert werden. Parallel wurden die Brandbekämpfung der im Vollbrand stehenden Hütte eingeleitet.

Besondere Vorsicht war bei einer im Brandbereich befindlichen Gasflasche geboten, die durch die starke Hitze gefährdet war. Diese wurde von der Feuerwehr kontinuierlich mit Wasser gekühlt, um die Gefahr einer Explosion zu verhindern. Für die Brandbekämpfung setzten die Einsatzkräfte insgesamt vier handgeführte C-Strahlrohre ein. Vier Trupps unter Atemschutz waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

Erfreulicherweise gab es bei dem Einsatz keine Verletzten. Der Einsatz dauerte etwa zweieinhalb Stunden, in denen die Feuerwehr Lennestadt mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort war. Zusätzlich waren der Malteser Hilfsdienst aus Oedingen sowie die Polizei zur Unterstützung im Einsatz.

Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens kann die Feuerwehr Lennestadt keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell