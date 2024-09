POL Schwaben Nord: Schlangenlinienfahrer kontrolliert

Augsburg (ots) - A8 / AS Adelsried / FR Stuttgart - Am Montag (02.09.2024) kam es auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Anschlussstelle Adelsried zu einem Verkehrsunfall mit neun beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde mittelschwer, sieben Personen leicht verletzt. Um 04.00 Uhr touchierte ein Ford die Betonleitwand und kam anschließend unbeleuchtet quer zur Fahrbahn hinter einer Kuppe zum Stehen. Ein ...

