POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit neun Fahrzeugen auf der A8

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (31.08.2024) gegen 20.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke Streetbooster in der Wertachbrucker-Tor-Straße. Der Beuteschaden lag in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2110 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben ...

mehr