Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrolle

Suhl (ots)

Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung richteten ihre Messstelle Dienstagvormittag in der Großen Beerbergstraße in Suhl ein. In 4,5 Stunden konnten so 42 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 77 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet ein Bußgeld.

