Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in zwei Firmen

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagnacht, 04:30 Uhr, in zwei Firmen in der Pfütschbergstraße in Suhl ein. Sie verursachten Chaos und hohen Sachschaden. Ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zahlreiche Spuren wurden gesichert und werden derzeit ausgewertet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, die etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0299257/2024 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell