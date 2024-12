POL-PPKO: Lahnstein - Einsatzmaßnahmen nach mutmaßlichem Raub auf Shell- Tankstelle an der B42

Koblenz-Metternich (ots) - Am Freitagabend, den 13.12.2024, gegen 20:15 Uhr, versuchten zwei bisher unbekannte männliche Täter, einen Barbiersalon in der Trierer Straße in Koblenz-Metternich auszurauben. Unter Vorhalt eines Messers und Anwendung von körperlicher Gewalt gegen den Geschäftsinhaber forderten sie die Herausgabe der Tageseinnahmen. Da der Geschädigte sich körperlich zur Wehr setzte, flüchteten beide ...

