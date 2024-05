Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter überfällt Supermarkt in Hannover-Ricklingen

Hannover (ots)

Am Freitagmorgen, 03.05.2024, hat ein Unbekannter einen Einkaufsmarkt im hannoverschen Stadtteil Ricklingen überfallen. Der Täter bedrohte eine Angestellte mit einem Messer, forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover ereignete sich der Vorfall gegen 09:40 Uhr in einem Markt an der Straße "Auf der Papenburg". Im Kassenbereich bedrohte der Unbekannte eine Angestellte mit einem Messer und forderte lautstark die Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat flüchtete der Mann mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Schünemannplatz.

Nach der Beschreibung der Mitarbeiterin und eines Zeugen war der Täter etwa 1,75 Meter groß und schlank. Das Alter des Unbekannten wurde auf Mitte bis Ende 30 geschätzt. Er trug eine graue oder schwarze verwaschene Jeanshose, eine schwarze Kapuzenjacke und Handschuhe. Sein Gesicht war mit einem gemusterten Tuch verdeckt und unter der aufgesetzten Kapuze konnte die Angestellte kurze dunkelblonde oder hellbraune Haare erkennen.

Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /mini, rod

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell