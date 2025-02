Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Fürstenberg, Lkr. Konstanz) Mann schießt aus Frust mit Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft (01.02.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag kam es ab 12.12 Uhr im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz zu mehreren Notrufen, welche alle meldeten, dass ein junger Mann mit einer Pistole in der Hand in Konstanz-Fürstenberg in der Stifterstraße umherlaufe. Hierbei kam es zu zahlreichen Schussabgaben in die Luft. Die alarmierten zahlreichen Einsatzkräfte des Polizeireviers Konstanz konnten den 21-jährigen Mann im Rahmen einer Fahndung in der Nähe der Radolfzeller Straße antreffen und festnehmen. Die Ermittlungen führten zum Auffinden einer Schreckschusswaffe, welche von der Polizei beschlagnahmt wurde. Die Schüsse konnten auch durch das Auffinden von Hülsen zugeordnet werden. Zur Motivlage konnte ermittelt werden, dass es vor den Schüssen zu einer Beziehungsstreitigkeit kam und der Tatverdächtige wohl aus Frust darüber in die Luft schoss. Weitere Hinweise, Zeugenwahrnehmungen oder mögliche gefertigte Handyaufnahmen des Tatablaufes nimmt das Polizeirevier Konstanz unter 07531/995-2222 entgegen

