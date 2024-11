Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Kurz vor Mitternacht in der Nacht vom 02.11.2024 auf den 03.11.2024 wollte eine Polizeistreife einen grauen Kleinwagen in der Talstraße, in 67434 Neustadt/W. einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer des Kleinwagens hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte sein Fahrzeug und wollte sich somit der Verkehrskontrolle entziehen. Die Verfolgung wurde durch weitere Polizeistreifen aufgenommen und erstreckte sich durch mehrere Straßen im Stadtgebiet. Hierbei überfuhr der Fahrer des Kleinwagens unter anderem eine rote Ampel und fuhr in mehreren Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung. Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrer in den Ortsteil Mußbach und dort in eine Sackgasse. Hier konnte der PKW festgesetzt und der Fahrer widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Es konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrer um einen 16-jährigen Jugendlichen handelt und die auf den Kleinwagen montierten Kennzeichen zuvor von einem anderen Auto entwendet wurden. Der PKW war nicht versichert und auch nicht mehr verkehrssicher. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen. Der Jugendliche muss sich nun wegen des Diebstahls der Kennzeichen, sowie diverser Verkehrsdelikte verantworten. Der PKW wurde sichergestellt und der Jugendliche wurde seinen Eltern überstellt. Zeugen, insb. eventuell gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

