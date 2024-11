POL-PDNW: Unter Einfluss von Betäubungsmittel mit dem E-Scooter unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht vom 30. auf den 31.10.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter am Verwaltungsgebäude/Trauerhalle des Hauptfriedhofes in der Landauer Straße in Neustadt an der Weinstraße ein ca. 3 Meter langes Kupferfallrohr. Weiterhin wurde versucht mehrere andere Fallrohre zu entwenden. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen, welche Angaben zu tatverdächten Personen oder ...

