Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von Kupferfallrohr

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 30. auf den 31.10.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter am Verwaltungsgebäude/Trauerhalle des Hauptfriedhofes in der Landauer Straße in Neustadt an der Weinstraße ein ca. 3 Meter langes Kupferfallrohr. Weiterhin wurde versucht mehrere andere Fallrohre zu entwenden.

Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen, welche Angaben zu tatverdächten Personen oder Fahrzeugen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell