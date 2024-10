Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und Personenschaden

Haßloch (ots)

Am späten Abend des 30.10.2024 befuhr eine 37 Jahre alte Frau aus Böhl-Iggelheim mit ihrem Fahrzeug die Lindenstraße in 67454 Haßloch. Während der Fahrt fiel diese in einen Sekundenschlaf und kollidierte mit ihrem Fahrzeug mit einem dort parkenden Fahrzeug. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug der 37-Jährigen um circa 180 Grad und prallte gegen ein auf der gegenüberliegendes Fahrbahnseite geparktes Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin konnte sich eigenständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Durch das Unfallgeschehen erlitt die Fahrzeugführerin Schmerzen im Brustbereich und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000EUR.

Die 37-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Die zuständige Führerscheinstelle wurde ebenfalls über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Appell der Polizei: Sollte Müdigkeit während der Teilnahme am Straßenverkehr auftreten, so legen Sie eine kurze Pause ein, sodass solche Vorfälle vermieden werden können.

