Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Vermisster 47-Jähriger - Öffentlichkeitsfahndung

Grünstadt (ots)

Seit Mittwoch, 30.10.2024, wird der in der Grünstadt aufenthältige 47-jährige Herr SAUDER vermisst. Er wurde letztmalig am Mittwoch um 10:30 Uhr in der MEDIAN Tagesklinik Grünstadt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Herr SAUDER nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung von Herrn SAUDER:

- ca. 175 cm groß

- ca. 79 kg schwer

- kurze dunkle Haare

- kurzer Bart

- bekleidet mit schwarzem Pullover und einer schwarzen Hose

Ein Foto von Herrn SAUDER wird im Rahmen dieser Pressemeldung veröffentlicht.

Wer hat Herrn SAUDER seit Mittwoch gesehen?

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Herrn SAUDER geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359/9312-0, per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell