Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vier Unfälle mit Radfahrenden am Donnerstag

Kreis Viersen (ots)

Am Donnerstag ereigneten sich gleich vier Unfälle, an denen Radfahrende beteiligt waren. Der erste Unfall geschah am Donnerstagmorgen um 06:30 Uhr. Eine 46-jährige Frau aus Niederkrüchten wollte nach rechts aus dem Gewerbering in Dam in die Mönchengladbacher Straße in Richtung Elmpt abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Radfahrer aus Niederkrüchten, der von rechts auf dem Radweg fuhr und in Richtung Niederkrüchten weiterfahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. In Willich-Anrath kam es gegen 14:30 Uhr zu einem weiteren Unfall. Ein 10-jähriger Junge aus Willich fuhr in der Straße "Allee" und streifte versehentlich einen Pfosten. Daraufhin stürzte er gegen ein geparktes Auto und verletzte sich leicht. Gegen 16:00 Uhr passierte der nächste Unfall, diesmal in Kaldenkirchen. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Nettetal fuhr mit seinem Elektroroller auf dem linken Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Als er die Ampel zur Poststraße überquerte, kam ihm in einer Kurve ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer aus Nettetal entgegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide leicht verletzt wurden. Der letzte Unfall des Tages ereignete sich um 20:30 Uhr in Willich-Anrath. Ein 58-jähriger Mann aus Willich stürzte in der Neersener Straße allein mit seinem Fahrrad. Er erklärte den Einsatzkräften, dass er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Auch er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. /jk (891)

