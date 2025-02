Polizeipräsidium Konstanz

Wurmlingen

Lkr. Tuttlingen - Autofahrer entzieht sich Verkehrskontrolle (02.02.2025)

Wurmlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags hat sich ein 17-jähriger Autofahrer einer Polizeikontrolle entzogen und dabei rücksichtslos gehandelt. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Tuttlingen war gegen 02:50 Uhr in der Karlstraße auf das mit laufendem Motor stehende Auto aufmerksam geworden. Um eine Verkehrskontrolle zu vermeiden, beschleunigte der Fahrer beim Erkennen der Streife den Pkw plötzlich stark. Sämtliche Anhaltesignale durch die Streife wurden durch den Autofahrer ignoriert. Die Flucht verlief quer durch Wurmlingen bis auf die B14 in Fahrtrichtung Tuttlingen. Nach einer Spitzengeschwindigkeit von über 150 km/h bremste der Autofahrer aus dem Nichts bis zum Stillstand ab und konnte im Anschluss einer Kontrolle unterzogen werden. Neben dem Fahrer befanden sich zwei weitere Personen im Auto. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer das Auto unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Im Zuge der Kontrolle räumte der Fahrer an der Kontrollörtlichkeit ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem konnte bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde.

