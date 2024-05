LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (ots) - In ein Firmengebäude eines Glasherstellers in der Straße "Am Hammergrund" drangen ein oder mehrere Personen gewaltsam ein. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro, entwendet wurde nichts. Die Tatzeit liegt zwischen dem 10. Mai, 14.30 Uhr und gestern, 05.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0122627/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

