Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Betrunkener Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw und verletzt sich schwer

Möglingen (ots)

Am Samstag, 01.02.2025, gegen 12:25 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Kruppstraße und Daimlerstraße in Möglingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Der 56-jährige Fahrradfahrer befuhr die Kruppstraße in Richtung der vorfahrtsberechtigten Daimlerstraße und übersieht hierbei die auf der Daimlerstraße fahrende 62-jährige VW-Lenkerin. Beim Zusammenstoß kam der Radlenker zu Sturz und verletzte sich hierbei schwer an Hand und Kopf. Der hinzugezogene Rettungswagen verbrachte den Verletzten im Nachgang zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer alkoholisiert war, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf circa 5000 Euro.

