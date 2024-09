Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Kamen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw ist am Samstag (21.09.2024, 16.05 Uhr) im Kreuzungsbereich Afferder Straße/ Wasserkurler Straße/ Massener Straße eine 64-jährige Beifahrerin aus Bergkamen leichtverletzt worden.

Ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund befuhr die Afferder Straße in Richtung Massener Straße. Er bremste am Einmündungsbereich zunächst ab und fuhr dann in Richtung Massener Straße weiter. Dabei übersah er den Pkw eines 67-jährigen Bergkameners, welcher von der Massener Straße in die Wasserkurler Straße einbog.

Der 32-Jährige gab an, dass er durch die Sonne geblendet wurde.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell