POL-UN: Unna - Fleischklopfer und Machete bei Streitigkeit

Werne (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen drei Pkw sind am Donnerstag (19.09.2024, 14.10 Uhr) auf der Selmer Landstraße / Varnhöveler Straße in Werne zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Werne übersah beim Abbiegen in die Varnhöveler Straße nach links die entgegenkommende 52-jährige Wernerin mit ihrem PKW, wodurch es in ...

mehr