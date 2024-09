POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit leichtverletzen Personen, Einmündung gesperrt

Selm (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen am Donnerstag (19.09.2024) in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Heinrich-Böll-Weg in Selm ein. Zwischen 20.30 Uhr und 21.05 Uhr brachen sie die Wohnungseingangstür gewaltsam auf. Als sie aber merkten, dass sich Personen im Innern der Wohnung befanden, ließen sie von ihrem weiteren Vorgehen ab. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise ...

