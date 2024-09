Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen/Dortmund - Schwerverletzter nach Streitigkeiten in Kamen-Heeren-Werve

Kamen/Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna zu einem Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Am frühen Mittwochmorgen (18.09.2024) griff gegen 02.10 Uhr in einer Wohnung an der Mittelstraße in Kamen-Heeren-Werve ein 47-jähriger Täter einen 33-jährigen Mann - beide wohnhaft in Kamen an.

Der 47-Jährige stach mit einem Messer insgesamt dreimal auf den 33-Jährigen ein. Danach entfernte sich der Täter mit dem Messer aus der Wohnung.

Als die hinzugerufene Polizei am Tatort eintraf, kam auch der Täter zurück und konnte unter Widerstand festgenommen werden.

Der 33-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Am Donnerstag (19.09.2024) wird der Täter, der sich noch im Gewahrsam befindet, einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell