POL-UN: Schwerte - Brand in mehrstöckigem Mehrfamilienhaus mit einer verstorbenen Person

Unna (ots) - Am Montag (16.09.2024) gab es einen Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin, die es in Unna ganz eilig hatte. Mit 121 km/h bei erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften wurde die Person bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der L821 (alte B1) in Unna in Fahrtrichtung Dortmund, gemessen. Nach Abzug der Toleranz bleibt eine erhebliche Überschreitung von 47 km/h, was ein Bußgeld von 320 ...

