POL-LB: Markgröningen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter zwischen Samstag (01.02.2025), 23.00 Uhr und Sonntag (02.02.2025), 12.15 Uhr in Kornwestheim. Der Unbekannte schlug mutmaßlich zunächst einen Seitenscheibe eines in der Stauffenbergstraße geparkten Ford ein und setzte anschließend auf noch unbekannte Art und Weise Teile der Rückbank des Fahrzeugs in Brand. ...

