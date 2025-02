Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Verkehrsunfallflucht mit 2.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrer beschädigte am Samstag (01.02.2025) zwischen 8.30 Uhr und 11.45 Uhr einen VW Caddy, der in der Mühlbergstraße in Weissach geparkt war. Mutmaßlich beim Rangieren touchierte der Unbekannte das geparkte Fahrzeug. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leonberg telefonisch unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

