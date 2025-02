Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreise Böblingen und Ludwigsburg: dutzende Wahlplakate beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am zurückliegenden Wochenende (01./02.02.2025) wurden bei den Polizeirevieren des Polizeipräsidiums Ludwigsburg insgesamt über 60 beschädigte oder komplett fehlende Wahlplakate gemeldet. In den meisten Fällen ließ sich der Tatzeitraum nicht genau festlegen, dürfte sich aber über die letzten Tage erstrecken. Anzeigen erreichten uns überwiegend aus dem Landkreis Böblingen (Grafenau-Döffingen, Weil der Stadt, Leonberg, Deckenpfronn) sowie aus dem Stadtgebiet Ludwigsburg. Mehrheitlich waren Plakate der AfD (39 Fälle) und der CDU (11 Fälle) betroffen, die anderen beschädigten Plakate verteilten sich auf die Linke (4 Fälle), die Grünen (4 Fälle), die SPD (2 Fälle) sowie die FDP und das BSW (jeweils 1 Fall). Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Zusätzlich zu den beschädigten Wahlplakaten wurden in Ludwigsburg auch die Fassade eines Supermarkts in der Friedrichstraße sowie eines Gebäudes in der Friedrich-Ebert-Straße großflächig mit roter Sprühfarbe beschmiert. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich mutmaßlich auf eine höhere vierstellige Summe.

Wer in den betroffenen Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird um Kontaktaufnahme mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle gebeten. Wer unabhängig davon die Beschädigung oder den Diebstahl von Wahlplakaten beobachtet, wird gebeten, umgehend über Notruf die Polizei zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell