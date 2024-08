Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Auto kollidiert mit Fahrrad/Polizei sucht Zeugen

Zwingenberg (ots)

Am Donnerstag (15.08.), gegen 12.40 Uhr, kam es auf der Alsbacher Straße, in Höhe der Einmündung zur Friedrichstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 61-jährigen Autofahrer und einer 47 Jahre alten Fahrradfahrerin. Nach bisherigem Ermittlungsstand bog der 61-Jährige von der Friedrichstraße nach links auf die Alsbacher Straße ein und kollidierte hierbei mit der Radfahrerin, welche die Alsbacher Straße aus Richtung Ortskern hinauffuhr. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Es werden daher Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können. Insbesondere wird der Autofahrer, der hinter dem beteiligten Auto fuhr, gebeten sich zu melden.

Hinweise werden bei der Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell