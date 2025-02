Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vandalismus in Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (31.01.2025) 11:00 Uhr und Montag (03.02.2025) 07:30 Uhr randalierten bislang unbekannte Täter in einer Tiefgarage in der Posener Straße in Sindeflingen. An einem geparkten BMW wurden mehrere Fensterscheiben eingeschlagen und das Fahrzeug anschließend auf einen anderen Stellplatz geschoben. Weiterhin wurden bei dem Fahrzeug noch die Scheibenwischer verbogen und die Außenspiegel abgetreten. Anschließend besprühten die Täter sowohl das Äußere als auch das Innere des BMW mit dem Inhalt eines an der Wand befestigten Feuerlöschers. Auf einer anderen Parkebene wurden ebenfalls die Fensterscheiben eines ein Ford eingeschlagen. Weiterhin zertrümmerten die Täter eine Glasscheibe im Bereich eines Notausgangs in der Tiefgarage. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

