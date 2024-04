Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betriebserlaubnis erloschen

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am Sonntagabend, den 31.03.24 um 19:10 Uhr wurde ein Motorradfahrer in der Hartmannstraße in Maikammer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten mehrere technische Veränderungen am Motorrad festgestellt werden. Da aufgrund der technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis des Motorrads erloschen war, wurde dem 19-Jährigen aus dem Landkreis Südliche Weinstraße die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell