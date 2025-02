Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (02.02.2025) kam ist in der Breslauer Straße in Münchingen in einem Mehrfamilienhaus zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Zwischen 17:20 und 18:30 Uhr hebelte ein noch unbekannte Täter eine Wohnungstür auf. Ob der unbekannte Täter die Wohnung anschließend auch betrat, steht derzeit nicht fest. Entwendet wurde nichts. Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen unter Tel. 0711 839902-0 oder per Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

