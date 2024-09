Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in der Von-Schell Straße - Zeugen beobachten verdächtigen Mann

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Donnerstag (12.09., 10.00 Uhr) und Freitag (13.09., 08.15 Uhr) sind bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus an der Von-Schell Straße eingebrochen. Es wurde ein Fenster aufgehebelt, um in das Haus zu gelangen. Dort durchsuchten die Einbrecher Schubladen und Schränke. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Zeugen beobachteten rund um den Tatzeitraum einen verdächtig erscheinenden Mann in der Umgebung. Dieser war ca. 30 Jahre alt und trug einen Bart. Bekleidet war der Mann mit einem Hellen Shirt und einer dunklen Hosen. Weitere Zeugen beobachteten einen ca. 25-30 Jahre alten Mann, welcher in Begleitung einer gleichaltrigen Frau zu Fuß unterwegs war.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum weitere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

