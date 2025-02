Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: zwei PKW aufgebrochen- Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (03.02.2025) zwischen 06:00 Uhr und 15:45 Uhr kam es in einem Parkhaus in der Poststraße in Eltingen zu zwei PKW-Aufbrüchen. Unbekannte Täter machten sich an einem Opel Astra und einem VW Golf zu schaffen. Bei beiden wurde jeweils die hintere linken Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend entwendeten die Täter einen Werkzeugkoffer der Marke Wiha, einen Akkuschrauber der Marke Bosch, sowie einen Koffer mit Kleidung. Der Wert des Diebesguts wird auf circa 800 Euro beziffert. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Leonberg sich unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell