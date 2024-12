Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Trickdiebin bestiehlt Rentnerin

Borken (ots)

Tatort: Borken, Mühlenstraße;

Tatzeit: 09.12.24, 11.00 Uhr;

Einer dreisten Trickdiebin zum Opfer gefallen ist eine Rentnerin an der Mühlenstraße in Borken. Am Montagmorgen hatte es gegen 11.00 Uhr an der Haustür der 81-jährigen Frau geklingelt. Eine Frau stand vor der Tür und bot selbstgemachte Decken und Tücher zum Kauf an. Nach einem kurzen Verkaufsgespräch kam es jedoch zu keinem Geschäft und die unbekannte Frau verabschiedete sich. Später musste die 81-Jährige feststellen, dass Schmuck aus ihrer Wohnung entwendet worden war. Die unbekannte Frau soll etwa 60 bis 65 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte dunkle Haare und dunkle Augen und trug eine helle Jacke, eine schwarze Mütze und eine schwarze Tasche.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell