POL-BOR: Gronau - Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Otto-Hahn-Straße; Tatzeit: 09.12.2024, 11.40 Uhr; Unbemerkt ein Portemonnaie entwendet hat ein Unbekannter in Borken. Die Geschädigte hatte sich am Montagvormittag in einem Verbrauchermarkt an der Otto-Hahn-Straße aufgehalten. Dort zog der Langfinger die Geldbörse aus ihrer Jackentasche. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei erneuert in ...

